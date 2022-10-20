В Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили утром в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Также информацию об объявлении воздушной тревоги в своем telegram-канале опубликовал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Также сегодня уже сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Черкасской Днепропетровской и Харьковской областях.

Вчера на территории Украины в течение дня также неоднократно срабатывала воздушная тревога.

Позавчера сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели.



В начале недели российские военные также нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.



Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



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Максим Кокунин