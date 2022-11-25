Владимир Путин заявил, что без переворота на Украине в 2014 году не было бы спецоперации

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота, то сейчас бы и не было спецоперации. Об этом сообщает «РИА Новости».

— На рубеже 2000-х, 90-х нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. И больше того, мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне и с восторгом предавались тому, что нами пытаются управлять. И в конечном итоге те, кто пытался нами управлять, в общем-то и целом благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и вот на зоне специальной военной операции, ведь это же они до этого довели, — сказал Путин.

По его словам, после 2014 года бандеровцы фактически взяли под контроль все органы власти Украины.

— Но все-таки, если бы не было государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было, — добавил он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о незамедлительном признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Утром 24 февраля глава государства сообщил о начале специальной военной операции:

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

30 сентября в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



По словам члена Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, вхождение новых земель в состав России — историческое событие, а глава Крыма Сергей Аксенов назвал вхождение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России исторической справедливостью.



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Максим Кокунин