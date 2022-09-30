Депутат Белик о присоединении новых территорий: «Это без преувеличения эпохальное событие»

Фото: днронлайн.рф

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, вхождение новых земель в состав России — историческое событие. Подписание президентом России Владимиром Путиным договоров об этом он прокомментировал RT.

— Это без преувеличения эпохальное событие, оно войдет в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось, — считает Белик.

Депутат отметил, что рад за жителей и глав народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он сравнил это событие с присоединением Крыма.

Фото: wikimedia.org

— Как севастопольцу, стоявшему у истоков референдума в 2014 году, мне понятны стремления жителей этих территорий. Они восемь лет шли к своей мечте — быть в России. Севастопольцы и крымчане за эти годы ни разу не усомнились в своем выборе. Не усомнятся в нем и жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Потому что Россия своих не бросает, Россия защитит, — заявил член комитета Госдумы.

Сегодня в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Елизавета Пуншева