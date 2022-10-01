Аксенов о присоединении новых территорий: «Все происходит правильно»
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал вхождение республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России исторической справедливостью. Он прокомментировал подписание договоров о присоединении новых территорий в своем Telegram-канале.
— Президент четко сказал: мы возвращаемся в исторические границы, русский мир возвращается в эти границы… Чувство гордости за страну, за президента, за его решения, на самом деле это все правильно. Поэтому, слава Богу, двигаемся вперед, уверен, что это не последнее воссоединение, — отметил он.
Вчера в Георгиевском зале московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.
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