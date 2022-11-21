Казанцы жалуются на запах канализации в многоквартирном доме

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Жители дома на улице Коротченка в центре Казани жалуются на регулярное затопление подвала сточными водами, из-за чего запах распространяется и в квартиры. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, некоторым из жильцов даже приходится заходить в подъезд в противогазе — стоит настолько сильный запах.

— Постоянно двери балкона открыты. Если у нее балкона нет, она открывает окно. Ну невозможно спать! Постоянно в этих фекалиях, — негодует Фарул Сатрудинов.

В последнее время запах стал особо сильным, подвал даже закрыли на ключ. Однако это все равно не помогает. Жители обращались в управляющую компанию, но проблему они не решили.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Как изданию объяснили в управляющей компании, причина постоянных потопов в неисправной системе канализации. Все отходы с ближайших построек стекают в центральный колодец, который находится рядом с этим домом. Специалисты «Водоканала» прочищают его ежедневно, однако это тоже не помогает.

— Ташаяк, 1, Коротченко, 2, Саид Галеевна, 3 и Коротченко, 4. Все собирается в один колодец центральный. И отсюда уже уходит туда дальше. Соответственно, вся эта система сейчас стоит, не работает, на подпоре, — отметил главный инженер ООО УК «Старый город» Алмаз Гиниятуллин.

Издание отправило запрос в «Водоканал» с вопросом о том, когда планируется починить колодец. Однако, как неудивительно, ответа не последовало.

Недавно жители дома №19/6 на улице Сибирский тракт в Казани жаловались на регулярные потопы канализационных отходов. Стоки заливают квартиры через ванную или унитаз. Причина тому — засор выпуска, который «зарос» жиром. Этот выпуск тоже периодически должен промывать «Водоканал». Однако результат говорит сам за себя, в отличие от сотрудников МУПа. На запрос журналистов в очередной раз никто не ответил.

Не только эти канализационные происшествия «Водоканалу» не удается устранить. Третий северный коллектор планировалось восстановить к декабрю этого года. Однако на данный момент сроки регулярно переносят, а жители нескольких улиц в Ново-Савиновском районе Казани уже несколько месяцев вынуждены вдыхать запахи канализации.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре прошлого года около «Савиново» произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 мм 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

В начале сентября этого года в Казани на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, напротив магазина «Леруа Мерлен», прямо из-под крышки канализационного люка забил «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.

13 сентября канализационными водами затопило и перекресток на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что не знают, когда смогут устранить аварию.

Зато компании хватает средств на спецодежду. На нее выделили почти в два раза больше, чем на оказание услуг по обслуживанию потребителей — 31,4 миллиона рублей против 16,9 миллиона.

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Елизавета Пуншева