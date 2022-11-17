Казанцы жалуются на регулярное затопление канализационными отходами

Жители дома №19/6 на улице Сибирский тракт в Казани жалуются на регулярные потопы канализационных отходов. Стоки заливают квартиры через ванную или унитаз, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Я иногда лежу, встану: на полу вода кругом, ванна — половина, таскать надо, плачу, не знаю, что делать, — рассказала одна из жительниц дома Хамадия Туктарова.

Предотвратить тяжелые последствия возможно, если вовремя заметить течь. В таком случае нужно попросить соседей выключить краны, вызвать аварийную бригаду и вычерпывать отходы на улицу.

— В последнее время это регулярно, в октябре — в течение недели три раза, хорошо, что «Водоканал» приезжал, что-то они там на улице пытались чистить, но они не могли попасть в подвал, поскольку это были выходные дни. ЖЭУ не работает, ключ нам не оставляют, свои координаты не оставляют, — вспомнила жительница Галина Логинова.

В ЖЭУ объяснили, что причина — засор выпуска, который «зарос» жиром.

Фото: realnoevremya.ru

— Периодически «Водоканал» должен проводить работы, промывать этот выпуск. Мы им заявки подавали и еще дополнительно написали письмо им, — отметил заместитель директора по общим вопросам УК «Сервис Гарант» Михаил Шошев.

Как сообщает издание, «Водоканал» на связь не вышел.

Не только эти канализационные происшествия «Водоканалу» не удается устранить. Третий северный коллектор планировалось восстановить к декабрю этого года. Однако на данный момент сроки регулярно переносят, а жители нескольких улиц в Ново-Савиновском районе Казани уже несколько месяцев вынуждены вдыхать запахи канализации.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре прошлого года около «Савиново» произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 мм 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

В начале сентября этого года в Казани на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, напротив магазина «Леруа Мерлен», прямо из-под крышки канализационного люка забил «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.

13 сентября канализационными водами затопило и перекресток на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что не знают, когда смогут устранить аварию.

Зато компании хватает средств на спецодежду. На нее выделили почти в два раза больше, чем на оказание услуг по обслуживанию потребителей — 31,4 миллиона рублей против 16,9 миллиона.

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Елизавета Пуншева