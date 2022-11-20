Поставки СПГ в Китай из России выросли на треть в январе — октябре

В январе — октябре поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай увеличились в годовом исчислении на 32% и достигло 4,98 млн тонн. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.



А в стоимостном выражении импорт сжиженного газа из Росси вырос на 157%, что превысило $5,3 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.



Ведущим поставщиков оказалась Австралия (17,55 млн тонн на $12,55 млрд). На втором месте расположился Катар (12,46 млн тонн за $8,95 млрд). Третье место заняла Малайзия (6,18 млн тонн на $5,79 млрд).

Товарооборот России и Китая в январе — октябре увеличился в годовом исчислении на 33% и достиг рекордных $153,938 млрд. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.



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Илина Хакимова