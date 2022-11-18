Марина Решетникова, РУДН: торговля с Китаем превращает Россию в сырьевой придаток «Мировой фабрики»

«Именно технологическая помощь СССР легла в основу становления промышленности КНР»

Благодаря помощи СССР в послевоенный период Китай превратился из отстающего аграрного государства в мощного промышленного и научно-технологического гиганта. Об этом «Реальному времени» рассказала эксперт по Китаю, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Марина Решетникова.

— Мем «Русские и китайцы — братья на век», очень популярный в середине прошлого века, имел под собой не только политический оттенок. Если вспомнить, то именно технологическая помощь СССР легла в основу становления промышленности КНР. Стратегически эта помощь заключалась в создании современного для того времени научно-технологического инновационного комплекса, позволяющего на собственной базе вести его дальнейшее воспроизводство, — рассказывает она.

Такая политика привела к тому, что в Китае практически с нуля были созданы многие отрасли промышленности: оборонная, электротехническая, химическая, легкая. Созданы предприятия в области судо- и машиностроения, металлургии, фармацевтики.

На территории КНР построены 156 индустриальных объектов. Кроме того, СССР на безвозмездной основе передал более 1 400 проектов промышленных предприятий и свыше 24 тысяч комплектов научно-технической документации. Также в Китае создали 400 научно-исследовательских институтов, которые занимались клонированием образцов, предоставленных из СССР.

— Восхищающая весь научный мир система организации научного процесса была полностью скопирована с советской. Результатом этих усилий стал стремительный рост объема торговли между Китаем и СССР, который к 1959 году составил $2,1 миллиона, — рассказывает Марина Решетникова.

«Политическая близорукость политиков обеих стран свела практически на нет технологическое взаимодействие»

Тем не менее, рассказывает эксперт, такое тесное сотрудничество продлилось недолго. И из-за политических разногласий лидеров СССР и КНР технологическое взаимодействие сошло практически на нет.

— К великому сожалению, такое близкое сотрудничество продолжалось недолго. Политическая близорукость политиков обеих стран свела практически на нет технологическое взаимодействие, — заключает Марина Решетникова.

Вместе с этим именно СССР заложил в основу инновационного развития китайской промышленности склонность к копированию. Воспользовались ею, правда, другие страны, отмечает эксперт.

Коллаж: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

— Инновационные лидеры умело использовали вложенные СССР навыки, превратив мощнейший рынок труда в мировую фабрику по копированию современных высокотехнологичных изделий. Справедливости ради надо отметить, что с переменным успехом на протяжении последних 20 лет Китай пытается выйти из этого «копировального» круга, — рассказывает Решетникова.

«Россия экспортирует сырьевые ресурсы, импортируя из Китая все»

Сейчас же Россия, преемница СССР, отмечает эксперт, все больше скатывается к позиции сырьевого придатка Китая. Поставляет в Поднебесную ресурсы, а в нашу страну импортируется все: от предметов женской гигиены и детских игрушек до высокотехнологичных товаров — от смартфонов до автомобилей.

— К сожалению, как ни печально это звучит, мы все больше скатываемся к сырьевому характеру взаимодействия. Россия экспортирует сырьевые ресурсы, импортируя из Китая все, начиная от предметов женской гигиены и детских игрушек до высокотехнологичных товаров, от смартфонов до автомобилей, — рассказывает Марина Решетникова.

Вместе с этим, отмечает эксперт, сотрудничество между инновационными секторами России и КНР продолжает носить скорее формальный, нежели реальный и продуктивный характер. Тем не менее обнадеживающе выглядят контакты отдельных российских вузов с образовательными центрами Китая.

— Лидером тут, безусловно, является Томский политех, чье сотрудничество в сфере развития неразрушающего контроля и безопасности с вузами и научно-технологическими компаниями Поднебесной насчитывает не одно десятилетние. Результатом этого взаимодействия может служить работающая на территории вузовского инновационного центра российско-китайская лаборатория радиационного контроля и досмотра, — добавляет Марина Решетникова.

В рамках этого сотрудничества Томский политех планирует открыть зеркальную лабораторию в Китае. Вуз уже подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Powerscan Hitech, на базе которой и будет располагаться научный центр.

— Лаборатория продолжит заниматься разработкой и изготовлением аппаратных средств и программного обеспечения систем бетатронной и цифровой радиографии и томографии, а также практической подготовкой студентов, аспирантов и специалистов в этих областях. Основное внимание уделяется разработкам для рентгеновских систем на основе бетатронов. А бетатроны — самые маленькие циклические ускорители частиц, это собственная разработка томских политехников, — уточняет эксперт.

Однако не только Томский политех развивает сотрудничество с Поднебесной. Так, например, казанский КИУ в сентябре этого года отправил в Китай на годовую стажировку студентов и преподавателей. В КНР они проведут 11 месяцев для улучшения навыков владения языком и знакомства с местной культурой, а в Россию вернутся только в июле следующего года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Вместе с этим новый генеральный консул КНР в Татарстане на недавно прошедшей встрече рассказал о том, что в республике при содействии китайской компании Haier разместились четыре предприятия с участием китайского капитала. Еще пять — стали резидентами индустриального парка Haier.



— Я уверен, что с углублением развития китайско-российских отношений <...> все больше китайских компаний и предприятий, таких как Haier, будут приходить в Россию для инвестирования и развития сотрудничества с Татарстаном, — отметил он.



«При внимательном рассмотрении причин роста торговли возникает больше поводов для беспокойства, чем для радости»

Сейчас Россия и Китай наращивают и укрепляют торговое сотрудничество. Марина Решетникова делает вывод о том, что увеличение санкционного давления на Россию после начала СВО приведет к тому, что именно КНР станет основным торговым партнером России.

— Усиление санкционного давления на российскую экономику в связи с началом СВО привело к тому, что в ближайшем будущем Китай может стать основным торговым партнером России, — заключает она.

Так, например, в начале августа этого года сообщалось, что товарооборот между двумя странами вырос на 29% и превысил отметку в $97,7 миллиарда. За первые 7 месяцев 2022 года экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,3 миллиарда. Импорт из РФ в КНР товаров и услуг увеличился почти на 50%, до $61,45 миллиарда.

А уже в начале ноября стало известно, что по итогам января — октября 2022 года товарооборот России и Китая в годовом исчислении увеличился на 33% и составил рекордные $153,938 миллиарда. Отмечалось, что экспорт из Китая в Россию за 10 месяцев увеличился на 12,8% и составил около $59,596 миллиарда. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до $94,342 миллиарда.



— Да, такой рост, безусловно, хорошая новость. Но так ли все радужно? При внимательном рассмотрении причин этого роста возникает больше поводов для беспокойства, чем для радости, — заявляет Марина Решетникова.

Фото: realnoevremya.ru

Во-первых, отмечает эксперт, желаемый объем торговли между Россией и КНР составляет $200 миллиардов. А этого, по ее оценкам, вряд ли удастся достичь по итогам 2022 года. Кроме того, основная статья в этой торговле — экспорт из России в Китай.

— Он (импорт в КНР, — прим. ред.) вырос почти в полтора раза и приблизился к $94 миллиардам. Экспорт же в обратном направлении из Китая в Россию составляет ну очень скромные $60 миллиардов с существенно небольшим ростом в 12,8%, — рассказывает Марина Решетникова.

«Товарооборот вырос, но этот рост сводится к тому, что Россия поставляет «Великой фабрике» сырье с дисконтом и покупает у нее готовую продукцию»

В торговых отношениях России с Китаем эксперт выделила и другие проблемы. В первую очередь они связаны с тем, что основу российского экспорта в Китай занимают товары, отвечающие «коду 27 ВЭД». Это топливо, нефть и продукты их перегонки. Если в 2020 году доля этой категории товаров в российском экспорте в КНР составляла 56%, то в 2021-м она выросла до 68%, а в 2022-м — до 71%.

Напомним, что сейчас Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти. В условиях западных санкций и попыток ввести потолок цен на топливо именно эти азиатские страны становятся бенефициарами сложившейся ситуации. Об этом «Реальному времени» рассказывал эксперт «Роснефти», геолог Виктор Русинович.

Вторыми в списке, с долей в 5%, в российском экспорте идут руды и древесина. Далее, с радостью отмечает эксперт, следует российский «хайтек» из «кода 84 ВЭБ» — «механические устройства». К сожалению, они занимают всего 2% российских поставок. После них — снова медь, черные металлы и металлопрокат.

— Да, товарооборот вырос, но этот рост сводится к тому, что Россия поставляет «Великой фабрике» сырье с дисконтом — спасибо санкциям, и покупает у нее готовую продукцию. И эта ситуация выглядит крайне и крайне тревожно. Если такая тенденция закрепится, то Россия окончательно скатится к миссии сырьевого придатка к «мировой фабрике», — делает выводы эксперт.

Фото: haval.ru

Что же касается импорта в Россию из Китая, то 26% приходится на электрические машины и оборудование. Еще четверть занимают товары из того же «кода 84 ВЭБ». Оставшаяся половина «расплывается» между наземным транспортом, оптическими инструментами, одеждой, обувью и пластиками.

В частности, эксперты прогнозируют дальнейший рост количества продаж китайских автомобилей на российском рынке. За первые три квартала этого года в общем количестве продаж авто «китайцы» заняли долю в 14,26%, продано 66 953 единицы транспорта. Пока что по этому показателю они отстают от тех же корейских иномарок, которые составили 22,84% от общего количества продаж автомобилей. За этот период в России реализовано 107 212 «корейцев». Лидером же, безусловно, являются автомобили отечественного производства.

— Обещания наращивать научно-техническое сотрудничество с Россией со стороны Китая остаются в фазе намерения. А наше Министерство торговли гордо рапортует об увеличении на 5% экспорта в Китай фанеры, — заявляет Марина Решетникова.

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Артем Гафаров