«Известия»: Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно покинуть Россию

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может полностью уйти из России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По словам двух источников, близких к разным сотовым операторам, Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов и другой техники (планшеты, ноутбуки, телевизоры и т.д.).

Вместе с этим генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Некоторые единицы техники продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок, отметил он.

По словам Кускова, отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании. В ответ на вопросы об остановке поставок и планах вендора уйти с рынка нашей страны PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в России Мария Кривцова, сказала, что у нее «нет информации об этом».

Фото: flickr.com

В начале июня СМИ сообщили, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. У компании было 19 магазинов по всей стране. Также 1 августа компания закрыла свой интернет-магазин Vmall.

В апреле Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Пользователям предлагалось выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты.



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Максим Кокунин