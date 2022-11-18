Служба безопасности Швеции назвала диверсию причиной аварии на «Северном потоке»

Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Подтвержден факт «диверсии», найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

— Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте, — проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

Фото: «Роскосмос»

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.



В конце октября Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

— По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

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Максим Кокунин