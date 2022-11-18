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Служба безопасности Швеции назвала диверсию причиной аварии на «Северном потоке»

11:26, 18.11.2022
Служба безопасности Швеции назвала диверсию причиной аварии на «Северном потоке»
Фото: gazprom.ru

Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на «Северных потоках» задокументированы обширные повреждения. Подтвержден факт «диверсии», найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

— Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте, — проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

Фото: «Роскосмос»

6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.

В конце октября Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

— По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

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Максим Кокунин
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