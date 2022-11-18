В Госдуме предложили амнистировать мобилизованных за нарушения ПДД

ЛДПР предлагает амнистировать мобилизованных граждан за нарушения правил дорожного движения по кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. В исключения входят только случаи вождения в нетрезвом виде — как сообщают РИА Новости.



— Инициатива не касается тех, кто попался в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Остальных требуется от долгового ярма освободить. Мобилизованные, находясь в армии, не могут ни обжаловать, ни возразить по штрафам за нарушения ПДД — отметил один из авторов документа Иван Сухарев.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре правительство России утвердило отсрочку по уплате от налогов и страховых взносов для призванных по частичной мобилизации. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.



Отсрочка будет рассчитываться следующим образом:

Для уплаты налогов и страховых взносов — со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход — со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.



Индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся учредителями и руководителями компаний, которые арендуют федеральное имущество, также получат отсрочку по ее оплате. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Она также распространяется на предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении службы, и бизнесменов-добровольцев.



Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.



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Диана Фатыхова