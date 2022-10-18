Мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся учредителями и руководителями компаний, которые арендуют федеральное имущество, получат отсрочку по ее оплате. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Она также распространяется на предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении службы, и бизнесменов-добровольцев.

Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи на период ее действия будет платить арендодатель, а не арендатор.

Кроме того, мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.

Фото: government.ru

Напомним, 12 октября в Госдуму поступил законопроект, который позволит ряду мобилизованных предпринимателей получить время на решение вопросов с дальнейшим управлением бизнесом. Так, им предоставят время, чтобы решить проблемы с дальнейшим управлением и позволят вести бизнес через доверенных лиц.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Максим Кокунин