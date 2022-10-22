Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Фото: wikipedia.org/Крылов Иван

Правительство России утвердило отсрочку по уплате от налогов и страховых взносов для призванных по частичной мобилизации. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.



Отсрочка будет рассчитываться следующим образом:

Для уплаты налогов и страховых взносов — со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход — со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.

Накопившуюся задолженность можно выплатить в рассрочку: первый платеж составит одну шестую всего долга. Позже можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

Фото: realnoevremya.ru

Индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся учредителями и руководителями компаний, которые арендуют федеральное имущество, тоже получат отсрочку по ее оплате. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Она также распространяется на предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении службы, и бизнесменов-добровольцев.

Известно, что добровольцы получат отсрочку от мобилизации в ее период, в военное время, а также при использовании вооруженных сил за пределами России.

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Маргарита Головатенко