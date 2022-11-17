«Реальность такова, что объемы нефти, добываемые в нашей стране, заменить на мировом рынке нечем»

Текущая ситуация в мире, а также западные санкции могут привести к снижению добычи нефти в России и уменьшению прибыли добывающих компаний, рассказывает эксперт «Роснефти», геолог Виктор Русинович. Тем не менее он отмечает, что нефтегазовый сектор обладает определенным запасом прочности и технологический базой, чтобы преодолевать возникающие трудности.

«Дальнейшее бурение будет сильно зависеть от возможностей импортозамещения»

Перед тем как разбираться с текущими трудностями, отмечает Виктор Русинович, для начала необходимо разобраться, как строились технологические процессы до введения антироссийских санкций. Эксперт рассказывает, что на работающих месторождениях для поддержания уровня добычи нефти требуется бурить новые скважины на еще не разработанных или слабо разработанных участках.

Для этого нужно заранее заказать необходимое оборудование, чтобы к началу работ все уже было «на земле». Как правило, отмечает эксперт, процесс заготовки оборудования начинался за год до начала бурения. Соответственно, заключает он, сейчас у российских нефтедобывающих компаний есть определенный запас оборудования для сохранения уровня добычи в будущем.

— Дальнейшее бурение будет сильно зависеть от возможностей импортозамещения: относительно «простые» скважины по-прежнему можно будет бурить, но использование современного оборудования закачивания скважин, которое повышало добычу нефти, стало невозможным, — рассказывает Виктор Русинович.

Эксперт делает ставку и на развитие параллельного импорта для завоза необходимого оборудования, хотя и отмечает, что увеличение логистических цепочек приведет к увеличению стоимости скважин. Соответственно, часть из них может стать просто нерентабельной и от них придется отказаться.

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— Нефть мало поднять на поверхность, ее еще надо очистить от попутной воды, газа и примесей, иначе ее нельзя будет продать, для этого требуется соответствующее оборудование, которое частично можно будет заменить отечественным, а это простой добывающих мощностей на время установки, обвязки, наладки нового оборудования и дополнительные расходы. Не факт, что новое оборудование будет работать с таким же уровнем производительности и отказоустойчивости, — отмечает Виктор Русинович.

«В таких условиях едва ли можно ожидать снижения налоговой нагрузки на добывающие компании»

Высокие цены на нефть, отмечает эксперт, помогают нефтяным компаниям справляться с текущими трудностями. Нефтегазовый сектор остается прибыльным даже в тех условиях, когда продает сырье с дисконтом к рыночной стоимости. Хотя некоторые партии уже начали отгружать по полной цене. Например, за первые девять месяцев этого года чистая прибыль «Татнефти», по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, выросла на 49% — до 184 миллиардов рублей. Выручка при этом также сильно возросла — на 30%, до 997,5 миллиарда. Добыча же при этом увеличилась всего на 5%.

Также у российского нефтяного сектора есть определенный запас прочности из-за наличия оборудования и расходных материалов. Тем не менее, отмечает Виктор Русинович, санкции имеют отложенный характер и создадут определенные трудности в будущем.

Кроме того, за текущей взрывной выручкой нефтяных компаний в последующие годы может последовать ее спад. Об этом «Реальному времени» рассказал независимый эксперт Антон Соколов. По его мнению, в основном это будет связано с переориентацией сырьевых потоков.

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Антон Соколов поделился тем, что в долгосрочной перспективе давление на рынок начнут оказывать и предусмотренные Арктической стратегией Евросоюза действия по закреплению международных правовых норм, направленных на прекращение добычи нефти и газа в Арктике и прилегающих регионах, а также де-факто выведение торговли сырьем из правового поля.

— В таких условиях едва ли можно ожидать снижения налоговой нагрузки на добывающие компании, хотя поддержание заданного Энергостратегией уровня добычи в условиях устойчивого роста доли трудноизвлекаемых запасов в общей структуре добычи без мер государственной поддержки едва ли представляется возможным, — рассказал Антон Соколов.

«Китай и Индия становятся бенефициарами сложившейся ситуации»

В текущих условиях больше всего выигрывают те страны, которые не поддерживают санкционное давление на Россию и продолжают вести со страной тесные контакты. В первую очередь, отмечают наши эксперты, в нефтяной отрасли речь идет о Китае и Индии.

— Интересно наблюдать за изменениями цены сделок по продаже российской нефти, дисконт на нефть планомерно снижается, и отдельные партии продаются уже без него. Реальность такова, что сегодня объемы нефти, добываемые в нашей стране, заменить на мировом рынке нечем, а спрос продолжает расти под действием снятия ковидных ограничений по всему миру, прежде всего в Китае, — рассказывает Виктор Русинович.

Индия и Китай, отмечает он, являются основными покупателями российской нефти. И не следуя общей тенденции отказа от сотрудничества с Россией, они сохраняют свое экономическое преимущество на мировом рынке.

— Тут следует отметить значительное позитивное влияние Китая и Индии, основных покупателей российской нефти, которые не поддерживают введенные против нашей страны санкции и становятся бенефициарами сложившейся ситуации. Покупая российскую нефть, они обеспечивают свое экономическое преимущество на мировом рынке, — заключает он.

Фото: ru.freepik.com

Тем не менее, отмечает Антон Соколов, переориентация на Восток несет новые трудности для нефтяного сектора России. Связано это в первую очередь с тем, что западный маршрут поставки сырья развивался последние несколько десятилетий, а восточный — «только делает первые шаги». Здесь необходимо развивать трубопроводы, навигацию по Северному морскому пути. Эксперт рассказывает, что в ближайшие годы навигация по СМП, скорее всего, останется скорее имиджевым мероприятием, чем повседневной бизнес-практикой.

— Сроки поставок через Северный Ледовитый океан пока более чем вдвое продолжительнее в сравнении с поставщиками стран Залива, на это же накладывается и неопределенный статус российской нефти. Он вполне может обернуться неожиданными вторичными санкциями для крупнейших покупателей нашей нефти — Китая и Индии, учитывая достаточно острое противостояние КНР и США и осторожную, колеблющуюся позицию Индии, — добавляет Антон Соколов.

«Даже маловероятный полный уход с рынка нефтесервисных компаний едва ли приведет к шоковым последствиям»

Другими трудностями, с которыми столкнулась нефтяная отрасль России, являются операционные. Связаны они в первую очередь с уходом из страны большого количества западных компаний. Антон Соколов отмечает, что хотя западные компании и занимали менее 20% сектора российской нефти, находились они в нише высокотехнологичных производств. Из этого он делает вывод, что развитие минерально-сырьевой базы России, конечно, продолжится, но в замедленных темпах.

— В целом даже маловероятный полный уход с рынка нефтесервисных компаний едва ли приведет к шоковым последствиям. Отечественные нефтегазовые компании располагают собственными сервисными подразделениями, занимающими более половины всего российского рынка нефтесервиса, а также значительно углубили свои компетенции в части сложных инфраструктурных проектов, реализуемых в том числе и на арктическом шельфе, — заключает эксперт.

Фото: pxhere.com

Другим демпфером, который позволяет сгладить неоднородность технологической обеспеченности отдельных компонентов нефтегазового сектора, по его словам, является то, что российские компании уже несколько десятилетий занимаются импортозамещением и разработкой собственных научно-технологической базы для добычи углеводородов.

По словам Виктора Русиновича, сейчас Россия на некоторое время останется в стороне от нефтяной гонки и вернется в нее точно не в обозримом будущем.

— Для меня знаковым является событие октября этого года: Национальная нефтяная компания Абу-Даби при сотрудничестве с ушедшей из России Exxon Mobil и INPEX/JODCO пробурила самую длинную скважину в мире. Ее длина составила 15 240 м. Напомню, что ранее этот рекорд принадлежал проекту «Сахалин-1» и составлял 15 000 м. Технологические рекорды — это результат работы большого количества специалистов со всего мира, применение передового оборудования и технологий. Россия на какое-то время останется в стороне от этой гонки, мне хочется надеяться, что когда-нибудь она в нее вернется, но не в обозримом будущем, — заключает эксперт.

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Артем Гафаров