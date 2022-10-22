Bloomberg: США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

Власти США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.



Согласно их информации, при вычислении предельной стоимости энергоресурса Вашингтон учитывает, что она должна покрыть производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. Более ранний план, который представлял Минфин США, предполагал введение ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

В статье подчеркивается, что более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана — лишение России доходов от продажи нефти, помогающих финансировать проведение спецоперации на Украине. Это также удержит российскую нефть на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и поддержит рост цен на бензин.

Введение же более низкого предела может привести к ограничению Москвой экспорта нефти на мировые рынки, что спровоцирует лишь новый скачок цен.

Фото: pixabay.com

6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает потолок цен на нефть и включает в себя запрет импорта товаров из России на €7 миллиардов. Гражданам стран Евросоюза теперь нельзя занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ. Предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель предлагала министр финансов США Джанет Йеллен.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые пытаются ограничить стоимость сырья различными потолками.



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Маргарита Головатенко