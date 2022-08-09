Студенты и преподаватели КИУ пройдут годовую стажировку в Китае

19 студентов и 3 преподавателя КИУ имени В.Г. Тимирясова получили грант на стажировку в Восточном Ляонинском университете. В Поднебесной они проведут 11 месяцев (с сентября 2022 по июль 2023) для углубленного изучения языка и знакомства с культурой и традициями Китая.



Это стало возможным благодаря сотрудничеству между КИУ и Восточным Ляонинским университетом — одним из ведущих государственных вузов Китая. КИУ много лет сотрудничает с учебными заведениями КНР, студенты и преподаватели проходят языковые стажировки и обучение в вузах Китая. Исключением стал только период пандемии. Но сейчас академическая мобильность вновь ожила и перед студентами и преподавателями КИУ открываются широкие перспективы.



Восточный Ляонинский университет расположен на востоке провинции Ляонин в приграничном городе Дандунь. Это живописное и экологически чистое место в Китае — точка притяжения туристов.



Грант включает в себя покрытие расходов на обучение, проживание, медицинскую страховку, а также выплату стипендии в размере 2,5 тыс. юаней в месяц (около 22 тыс. руб.). Это уникальный шанс улучшить языковые навыки и погрузиться в культуру Китая.

КИУ — один из ведущих университетов по подготовке переводчиков и преподавателей китайского языка. В рамках направления бакалавриата «Лингвистика» в вузе реализуются образовательные программы «Перевод и переводоведение» (английский/китайский) и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (китайский/английский). В этом году абитуриенты КИУ еще успевают подать заявку на очную форму обучения до 23 августа.

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