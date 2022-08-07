Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. В годов исчислении торговля между двумя странами превысила уровень в $97,7 миллиарда.

За первые семь месяцев 2022 года экспорт из Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,3 миллиарда. Импорт из РФ в КНР товаров и услуг увеличился почти на 50%Ю до $61,45 миллиарда.

В одном только июле товарооборот между странами составил почти $16,8 миллиарда. Из них $10,2 миллиарда — импорт в Китай из России.

В июне замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов сообщил, что желаемый и обговоренный уровень товарооборота с Китаем может достигнуть $200 миллиардов в год раньше запланированного срока — к концу 2022 года. По итогам прошлого года, торговые отношения России и Китая выросли примерно на 35,8% и составили порядка $148 миллиардов.

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Артем Гафаров