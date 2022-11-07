Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

Товарооборот России и Китая в январе — октябре увеличился в годовом исчислении на 33% и достиг рекордных $153,938 млрд. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что экспорт из Китая в Россию за 10 месяцев увеличился на 12,8% и составил около $59,596 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до $94,342 млрд.

Большинство ввозимых из России в КНР товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих статей импорта — медь и медная руда, древесина, топливо, а также морепродукты. КНР экспортирует широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Фото: pixabay.com

На фоне введения санкций Запада на закупку российского золота в августе этого года Китай увеличил его импорт из России в 8,5 раза в сравнении с предыдущим месяцем — до $108,79 млн.



В июле Россия вошла в десятку ведущих поставщиков золота Пекину. На первом месте — Швейцария, за ней следуют Канада, Австралия, Южно-Африканская Республика и Сингапур.

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Максим Кокунин