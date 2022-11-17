В Кремле сообщили, что о бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла

О бессрочном продлении зерновой сделки речь не шла, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры, предшествовавшие решению продлить сделку на 120 дней, сообщает RT.



Сегодня стало известно о продлении зерновой сделки на 120 дней. Срок сделки истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

Фото: pxhere.com

12 ноября сообщалось, что ООН и Россия обсудили продление продуктовой сделки, заявили в офисе генсека ООН по итогам переговоров, назвав их конструктивными.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

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Маргарита Головатенко