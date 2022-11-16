Новости общества

15:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Польши признал высокую вероятность того, что упавшая ракета могла принадлежать ПВО Украины

14:12, 16.11.2022
Президент Польши признал высокую вероятность того, что упавшая ракета могла принадлежать ПВО Украины
Фото: pl.wikipedia.org

Президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Многое указывает на то, что есть высокая вероятность того, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны, — сказал он.

По его словам, ничего не указывает на то, что это была атака на страну. Он отметил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными.

UPD: Экстренное заседание Совета национальной безопасности Польши началось в Варшаве, его транслирует польское телевидение.

Фото: pl.wikipedia.org (Анджей Дуда и начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак)

Ранее президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше является результатом работы ПВО Украины.

Также сегодня в Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе вчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.

В министерстве также заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

— Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, — сказано в сообщении.

В зарубежных СМИ уже появлялась информация, что ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

— Три официальных лица США заявили: по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, — рассказали Associated Press.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты, от чего погибло два человека. МИД страны подтвердил данную новость и заявил, что упавшие ракеты были российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это были ракеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также