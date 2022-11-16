Президент Польши признал высокую вероятность того, что упавшая ракета могла принадлежать ПВО Украины

Президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Многое указывает на то, что есть высокая вероятность того, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны, — сказал он.

По его словам, ничего не указывает на то, что это была атака на страну. Он отметил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными.



UPD: Экстренное заседание Совета национальной безопасности Польши началось в Варшаве, его транслирует польское телевидение.

Фото: pl.wikipedia.org (Анджей Дуда и начальник Генерального штаба Польши генерал Раймунд Анджейчак)

Ранее президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше является результатом работы ПВО Украины.

Также сегодня в Минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.



Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе вчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.

В министерстве также заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

— Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, — сказано в сообщении.

В зарубежных СМИ уже появлялась информация, что ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.



— Три официальных лица США заявили: по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, — рассказали Associated Press.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты, от чего погибло два человека. МИД страны подтвердил данную новость и заявил, что упавшие ракеты были российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это были ракеты.

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Максим Кокунин