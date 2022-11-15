В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на ее территории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории, сообщает «РИА Новости».
Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности.
Польские СМИ сегодян вечером сообщили, что на территории страны два человека погибли якобы в результате падения ракет.
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