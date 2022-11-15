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В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на ее территории

22:26, 15.11.2022
В Польше созвали комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на ее территории
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории, сообщает «РИА Новости».

Моравецкий при взаимодействии с президентом Польши Анджеем Дудой решил созвать встречу в Бюро национальной безопасности.

Польские СМИ сегодян вечером сообщили, что на территории страны два человека погибли якобы в результате падения ракет.

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Маргарита Головатенко
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