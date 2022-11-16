Минобороны: заявления о «российских ракетах» в Польше — «намеренная провокация»

В Министерстве обороны России заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

— Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что «никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось».

Также минобороны России подчеркнуло, что опубликованные «по горячим следам» польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Польские СМИ сегодня вечером сообщили, что на территории страны два человека погибли якобы в результате падения российских ракет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после данного сообщения.



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Илина Хакимова