СМИ: Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО

Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше является результатом работы ПВО Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Также сегодня в минобороны России рассказали, что опубликованные вчера вечером фотографии обломков, обнаруженных в Польше, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.



Как рассказали в военном ведомстве, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Также в Минобороны подчеркнули, что в ходе вчерашнего массированного удара ни одной ракеты не было выпущено по объектам в Киеве.

В министерстве также заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

— Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, — сказано в сообщении.

В зарубежных СМИ уже появлялась информация, что ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.



— Три официальных лица США заявили: по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, — рассказали Associated Press.

Вечером, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты от чего погибло два человека. МИД страны подтвердил данную новость и заявил, что упавшие ракеты были российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это были ракеты.

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Максим Кокунин