СМИ: ракета, упавшая в Польше, выпущена Украиной

Ракета, упавшая на территории Польши, по предварительным данным, была пущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету, передают «РИА Новости» со ссылкой на AP.

— Три официальных лица США заявили: по предварительным данным, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете, — указано в материалах Associated Press.

Тем не менее ранее это агентство сообщало, что на территорию страны попала российская ракета.



В Министерстве обороны России заявили, что сообщения польских СМИ, высказывания официальных лиц о якобы падении «российских» ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации обстановки.

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Илина Хакимова