Исследование: каждая четвертая компания в Казани планирует провести новогодний корпоратив

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос по поводу актуальности новогодних корпоративов (есть в распоряжении «Реального времени»). В ходе него выяснилось, что провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в Казани.

Так, провести новогоднюю вечеринку в офисе планируют 24% респондентов. Еще 21% хотят устроить корпоративную встречу в ресторане. Собраться за городом с коллегами планируют 2%.

Вместе с этим из-за сложной экономической ситуации каждая девятая компания отказалась от корпоративов. В 9% компаний не принято отмечать новогодний праздник с коллегами. 33% компаний еще принимают решение по поводу проведения мероприятия.

В ходе исследования также выявили, что новогодних праздников в ресторане будет немного, по сравнению в 2013, 2016 годами. Тогда каждая вторая компания отмечала Новый год в подобном заведении. В этом году большую часть новогодних корпоративов будут устраивать в офисах.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.



Новогодние мероприятия в Набережных Челнах также пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды.



В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.



Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гуляния. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».



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Диана Фатыхова