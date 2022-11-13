Власти Новой Каховки сообщили о «грандиозных» разрушениях на ГЭС в результате обстрелов ВСУ

Глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев рассказал, что Каховская гидроэлектростанция получила «грандиозные» повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ. В случае прорыва плотины в результате атак в зоне затопления окажутся десятки тысяч человек, сообщает ТАСС.

— Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты, — сказал он.

По его словам, в случае прорыва плотины Каховской ГЭС ВСУ, десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления.

— Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек — навскидку могу сказать. А по большому счету, несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления. Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 1 516 м. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60—70 км в час. Это очень быстро, — пояснил глава Новокаховского округа.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения.

Напомним, в апреле Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило о предотвращении попытки «киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего» — критически важному объекту. Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области и водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

— Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Максим Кокунин