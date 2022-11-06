Украинская ракета попала в шлюз Каховской ГЭС

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из комплекса HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой представителей экстренных служб Херсонской области.

— ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в апреле Министерство обороны России, докладывая о ходе специальной военной операции на Украине, сообщило о предотвращении попытки «киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С. Непорожнего» — критически важному объекту. Она обеспечивает регулирование стока Днепра, питание электроэнергией Херсонской области и водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма.

— Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



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Максим Кокунин