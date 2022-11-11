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Дмитрий Песков допустил достижение целей спецоперации через мирные переговоры

12:50, 11.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Дмитрий Песков допустил достижение целей спецоперации через мирные переговоры
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целей специальной военной операции на Украине можно достичь с помощью мирных переговоров.

— Конфликт на Украине, то есть я бы сказал СВО, можно завершить путем завершения ее целей или достижения целей мирными переговорами, а, учитывая позицию Украины, переговоры сейчас невозможны, — цитирует его «Коммерсант».

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.

В середине того же месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой.

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