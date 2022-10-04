Зеленский утвердил отказ от переговоров с Путиным

Фото: wikipedia.org / President Of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин. Документ опубликован на сайте президента Украины.

30 сентября в московском Кремле президент России Владимир Путин и главы присоединенных территории подписали договоры о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Фото: kremlin.ru

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Кроме того, он подчеркнул, что отказывается от переговоров с Путиным.

Сегодня Совет федерации единогласно ратифицировал договоры и одобрил федеральные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.



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Татьяна Леухина