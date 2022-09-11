В МИДе заявили, что затягивание российско-украинских переговоров усложняет возможности достичь договоренности

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, однако их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Киевские власти заявляют, что переговоры могут состояться только после победы Украины.

— И потом, когда «Россия уйдет с украинских земель», они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия. В этом их активно поддерживают, даже потакают им Лондон, Вашингтон, Брюссель. Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, — заявил глава дипломатического ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

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Татьяна Леухина