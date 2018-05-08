Список персон

Мухаметшин Марат Фаритович

Финансы, Банки

Общая информация

Родился 9 ноября 1975 года.

Образование:

Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе (г. Москва), Аспирантура Казанского государственного технического университета им. А.Н.Туполева.

Трудовая деятельность:

1996 — 1997 гг. — менеджер-экономист Управления финансами, равитием банковской сети и региональной политики.

1997 — 1998 гг. — ведущий-специалист отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.

1998 — 2000 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Нижнекамскшина».

2000 — 2007 гг. — заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО «Казаньоргсинтез».

2007 — 2011 гг. — первый заместитель генерального директора ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз».

2011 — 2013 гг. — Вице-президент Газпромбанка, г. Москва.

С февраля 2013 г. — Вице-президент — управляющий Филиалом «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Казани.

Доктор экономических наук.

Женат, воспитывает троих детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Лево-Булачная, 32
  • Телефон: (843) 221-73-01
  • Email: info@kazan.gazprombank.ru
  • Сайт: www.gazprombank.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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