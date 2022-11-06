Родственники мобилизованных из Челнов посетили учебный полигон и «Казань Экспо»

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Сегодня утром два автобуса с родственниками мобилизованных из Набережных Челнов приезжали в Казань для встречи с военнослужащими. Встречи прошли на учебном полигоне и в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

Челнинцев (всего их было 87 человек) сопровождали главы районов города — Винер Харисов, Фидарис Хабибуллин и Эдуард Фаттахов.

По словам главы Автозаводского района Винера Харисова, из этого муниципалитета отправились 37 человек из 27 семей. И. о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин рассказал, что с ним в столицу республики отправился 31 человек из 25 семей.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

16 октября из Набережных Челнов в танковое училище в Казани также приезжал автобус с желающими посетить мобилизованных.

Танковое училище и полигон посетили 17 семей — 34 человека. Глава Автозаводского района Челнов Винер Харисов рассказал, что специалисты посетили все семьи, где есть мобилизованные граждане, для того, чтобы помочь решить организационно-правовые вопросы.



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Максим Кокунин