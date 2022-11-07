Рустам Минниханов посетил пункты размещения мобилизованных татарстанцев

Фото: кадр видео/пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил танковый полигон КВТККУ, где ознакомился с условиями проживания мобилизованных, сообщает пресс-служба президента РТ.



Минниханов осмотрел столовую, палаточный лагерь для военнослужащих. Также он понаблюдал за проходившими учениями в рамках слаживания, а еще посетил стрельбище. Президент поговорил с призывниками об условиях проживания и организации боевого слаживания. Мобилизованные рассказали про график пребывания на полигоне, отметили хорошую организацию боевой подготовки, поблагодарили инструкторов за занятия.

Президент посетил палаточной лагерь и проверил бытовые условия. Он поручил оперативно реагировать на возникающие вопросы и в случае необходимости обращаться в адрес правительства для их решения.

После посещения полигона президент республики посетил площадку «Казань Экспо», где в ряде переоборудованных павильонов тоже размещены призванные в рамках частичной мобилизации татарстанцы. Здесь Рустам Минниханов подробно ознакомился с условиями проживания мобилизованных резервистов, посетил полигон, где военнослужащие в рамках учебного боя отрабатывали тактику ведения боя, навыки стрельбы и обращения с оружием.

Сегодня президент Татарстана в ходе совместного заседания Оперативного штаба республики и призывной комиссии по мобилизации граждан заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов.

Также он поручил выплатить по 20 тысяч рублей детям добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Маргарита Головатенко