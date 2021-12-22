Источник сообщил о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно

Задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Речь идет якобы о возможной причастности к убийству прошлых лет, сообщил «Реальному времени» источник.



По данным источника издания, ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

Сегодня сообщили, что некие следственные действия по этому делу начались в Елабуге.

По данным источников, изначально дело в отношении неустановленных лиц возбуждалось в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Полгода назад оно было изъято из производства и передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР.

Фото: realnoevremya.ru

Мобильный номер Гафурова не доступен. Отметим, что накануне он принял участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Там объявил, что всем студентам, получающим стипендию, произведут дополнительные единовременные выплаты в преддверии Нового года.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что официальной информации по задержанию нет.

— Университет работает в прежнем режиме, — отметили там.

Гафурова в апреле 1998 года избрали главой Елабуги, в 2006 году он стал руководителем Елабужского района. КФУ Гафуров возглавил в 2010 году, весной прошлого года он вступил на новый пятилетний срок. Является доктором экономических наук, кандидатом физико-математических наук.