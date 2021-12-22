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Источник сообщил о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно

08:55, 22.12.2021 67
Источник сообщил о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно
Фото: rector.kpfu.ru

Задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Речь идет якобы о возможной причастности к убийству прошлых лет, сообщил «Реальному времени» источник.

По данным источника издания, ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.

Сегодня сообщили, что некие следственные действия по этому делу начались в Елабуге.

По данным источников, изначально дело в отношении неустановленных лиц возбуждалось в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Полгода назад оно было изъято из производства и передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР.

Фото: realnoevremya.ru

Мобильный номер Гафурова не доступен. Отметим, что накануне он принял участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Там объявил, что всем студентам, получающим стипендию, произведут дополнительные единовременные выплаты в преддверии Нового года.

В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что официальной информации по задержанию нет.

— Университет работает в прежнем режиме, — отметили там.

Гафурова в апреле 1998 года избрали главой Елабуги, в 2006 году он стал руководителем Елабужского района. КФУ Гафуров возглавил в 2010 году, весной прошлого года он вступил на новый пятилетний срок. Является доктором экономических наук, кандидатом физико-математических наук.

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комментарии 67

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Немного подержан, а потом задержан...АХАХАХААХАХАХ
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  • Анонимно 22 дек
    Только вчера вышел указ о смене должность, и понеслось...
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  • Анонимно 22 дек
    Вот это сигнал
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  • Анонимно 22 дек
    Там и по вузу найдутся вопросы
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  • Анонимно 22 дек
    Хорошо бы следствие еще проверило "великие" университетские стройки. По словам рабочих из университетского стройподразделения, там даже мелкое руководство их силами из университетских стройматериалов личные коттеджи возводит, а от масштабов деятельности большого начальства они вообще пребывают в полном, так сказать, восторге.
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    Анонимно 22 дек
    "Мелкое руководство" это что?
    Заведующий кафедрой?
    "Мельче" уже не бывает?
    Декан это уже "величина".
    Директор института это уже "глыба" с зарплатой в несколько сотен тысяч рублей в месяц (+премии), который уже в состоянии сам построить коттедж.
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  • Анонимно 22 дек
    Странная причина - по 90-м пошли. Разве нет срока давности? Задержали за нынешние дела или не договорился
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  • Анонимно 22 дек
    Не может быть!
    Просто не может быть!
    И все!
    Иначе...
    Доктор наук, профессор, ректор второго в России классического университета.
    Не может быть!
    Все уже привыкли, что многие руководители науки и образования, доктора наук, профессора это жулики и мошенники, расхитители нинантских гос.бюджетных денег (денег налогоплательщиков) и огромных денег благотворителей.
    Но эта новость СМИ уже выше порога осознания.
    Если это правда, то вся система науки и образования, в целом "прогнила".
    Пусть в ней и продолжают работать огромное количество честных и добросовестных людей.
    Значит профессура начала 21 века полностью себя дискредитировала, показала свою полную морально-нравственную ничтожность (интеллектуальную узость показала уже давно).
    Не может быть!!!!!!!!!!

    Большинство казанской профессуры в сентябре 1918 года не захотело сотрудничать с марксистами-террористами Лениным и Троцким, диктаторами и серийными убийцами и покинуло не только Казанский университет, но и Казань.
    И такое происходило во всех университетах.
    Не в осуждении.
    Кормиться и кормить семью надо.
    Затем классическая профессура Науки и Образования до-октябрьского вооруженного переворота 1917 года была заменена марксистами беспринципной "красной, марксистской профессурой", которая писала доносы друг на друга и отправляла "коллег" в концлагеря и на расстрел.
    Неужели эта "красная профессура" сохранилась до первой половины 21 века?????
    Не может быть!!!!!!!!!!
    Дописав комментарий, подумал, что сошел с ума и всё выдумал.
    Вернулся к новостной статье - и ещё больше расстроился...
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Да какая он "профессура"? )))
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    Анонимно 22 дек
    Правильно .Никакая
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    Анонимно 22 дек
    нашли профессора, конечно. Не надо из-за одного прохиндея наговаривать на остальных.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Не поделился. В Омске более 10 лет здание ОмГУ строят за миллиард.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Деньги в стране заканчиваются, начали друг друга жрать.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Мощный человек
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Допросят и отпустят
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    А кого убили-то??
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Это ж федеральный вуз! Какой скандал! Просто так не задерживали бы
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Такой уважаемый руководитель. Не последний человек в республике. Если это будет правда, то для Татарстана это очень невыгодная ситуация
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Беспредел какой-то начинается. Уважаемые люди и на тебе. Грустно все это.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    кто уважаемые люди??? Гафуров?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Какой беспредел? Поделом ему.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Ильшат Рафкатович, держитесь! Все обойдется, разберутся и отпустят.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Ильшат Рафкатович, это вам звоночек.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Вот и пришел федерализм
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    вот-вот
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Кого-то еще задержали?
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Зачем в Москву увезли, федеральный контроль? Странно все выглядит. лучше бы дали официальный комментарий.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Студентов жалко.
    И честных преподавателей.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Да чего их жалеть, другой придет в крайнем случае.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Похоже ответил профессор КФУ новой "генерации".
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Ого! не верится
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Не везет татарстанским вузам в последние годы
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    А нормальный такой исход для ректора, который начал свою деятельность в университете с того, что раритетный портрет основателя университета, великого математика Лобачевского с почетного места содрал и в пыльную кладовку выкинул.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    У этой страны нет будущего.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Во что превратились наши вузы, все ректоры или сидят, или подозреваются
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Интересно а честные тут водятся.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Среди тех кто принимает решения по судьбоносным вопросам науки и образования, похоже, очень мало.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Обойдется все, вот увидите. Он не первый
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Теперь вопрос, скажется ли это событие на ценниках за обучение в кфу? Рейтинг все-таки приупал. Хоть скидки бы теперь сделали.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Битва авторитетов началась. А народу с этого все равно ничего не будет.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    За 90-е! Наверняка столько лет все знали, позволяли брать звания и награды, должности занимать. А сейчас вдруг стало известно. Почти 30 лет прошло...
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Пока это все домыслы. Ждем официальную информацию
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Фсё, конец юрфаку в главном корпусе. Отселят. Не смогли защитить даже ректора. Вот он уровень науки.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Разве его защитники адвокаты-доценты юрфака ?
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    А студентам премии все равно выплатят?
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Может Госсовет что-то прокомментирует?
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Умный мужик, наверняка отпустят
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    КФУ уже не тот
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Да вуз-то тут причем. Преподаватели сильные, программа разнообразная.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Сейчас он показания против других задержанных даст и домой вернется. А вы тут уже напереживались.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    В любом случае вуз - это наука. А наукой должны заниматься не бизнесмены и не градоначальники, а ученые, люди ценящие научные знания. Но это уже другая история.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    И где эти "ученые"?
    Сидят в "ученых" и диссертационных советах и выбирают себе подобных докторов наук и профессоров?
    Кто присудил арестованному ректору степень доктора наук и звание профессор?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    После многочисленных арестов казанских (и не только) ректоров, проректоров, профессоров и предъявления им обвинений в воровстве и мошенничестве, престиж науки и образования ушел в "минус".
    Потребуются долгие годы для реабилитации.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Офигеть. После теракта в 175 школе так быстро комментарии не появлялись
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Он точно не продолжатель истории КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА!
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Это и есть самая настоящая История КФУ.
    Новейшая.
    И все к ней причастны.
    Не только ректор.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Мдаа, ну и дела. Если как пишут, Гафуров - один из кандидатов на руководителя РТ, надо думать кому выгодно такое положение дел
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    На 50 лет Гафурова Шаймиев сказал, что при назначении на пост ректора КГУ "не из кого было выбирать".
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    серьезно? мне кажется он имел в виду, что у гафурова нет конкурентов, типа такой он ценный
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Все пообсуждают, он вернется, и все будет как и было
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Поэтому совет в тему, нужно, не дожидаясь исхода дела, одновременно записаться в друзья и врагов Гафурова...
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    На самом деле это все неудивительно
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    убийство.. ничего себе
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Держат долго, решают что с ним делать
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    Все объяснимо , многие знали , я тоже слышал в свое время когда он стал главой Елабуги, что он вышел из криминала, но не было доказательств также как с Фургалом видимо.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    позор университета уйдет в века.
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  • Анонимно 22 дек
    что у нас в вузах криминал-то какой, что каи, что кфу
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