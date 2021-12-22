Источник сообщил о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно
Задержан ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров. Речь идет якобы о возможной причастности к убийству прошлых лет, сообщил «Реальному времени» источник.
По данным источника издания, ректора задержали вчера. Допрос велся весь день в одном из зданий Следственного комитета в Казани. Вчера вечером Гафурова увезли в Москву.
Сегодня сообщили, что некие следственные действия по этому делу начались в Елабуге.
По данным источников, изначально дело в отношении неустановленных лиц возбуждалось в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Полгода назад оно было изъято из производства и передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР.
Мобильный номер Гафурова не доступен. Отметим, что накануне он принял участие в церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Там объявил, что всем студентам, получающим стипендию, произведут дополнительные единовременные выплаты в преддверии Нового года.
В пресс-службе КФУ «Реальному времени» сообщили, что официальной информации по задержанию нет.
— Университет работает в прежнем режиме, — отметили там.
Гафурова в апреле 1998 года избрали главой Елабуги, в 2006 году он стал руководителем Елабужского района. КФУ Гафуров возглавил в 2010 году, весной прошлого года он вступил на новый пятилетний срок. Является доктором экономических наук, кандидатом физико-математических наук.ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан
комментарии
Заведующий кафедрой?
"Мельче" уже не бывает?
Декан это уже "величина".
Директор института это уже "глыба" с зарплатой в несколько сотен тысяч рублей в месяц (+премии), который уже в состоянии сам построить коттедж.
Просто не может быть!
И все!
Иначе...
Доктор наук, профессор, ректор второго в России классического университета.
Не может быть!
Все уже привыкли, что многие руководители науки и образования, доктора наук, профессора это жулики и мошенники, расхитители нинантских гос.бюджетных денег (денег налогоплательщиков) и огромных денег благотворителей.
Но эта новость СМИ уже выше порога осознания.
Если это правда, то вся система науки и образования, в целом "прогнила".
Пусть в ней и продолжают работать огромное количество честных и добросовестных людей.
Значит профессура начала 21 века полностью себя дискредитировала, показала свою полную морально-нравственную ничтожность (интеллектуальную узость показала уже давно).
Не может быть!!!!!!!!!!
Большинство казанской профессуры в сентябре 1918 года не захотело сотрудничать с марксистами-террористами Лениным и Троцким, диктаторами и серийными убийцами и покинуло не только Казанский университет, но и Казань.
И такое происходило во всех университетах.
Не в осуждении.
Кормиться и кормить семью надо.
Затем классическая профессура Науки и Образования до-октябрьского вооруженного переворота 1917 года была заменена марксистами беспринципной "красной, марксистской профессурой", которая писала доносы друг на друга и отправляла "коллег" в концлагеря и на расстрел.
Неужели эта "красная профессура" сохранилась до первой половины 21 века?????
Не может быть!!!!!!!!!!
Дописав комментарий, подумал, что сошел с ума и всё выдумал.
Вернулся к новостной статье - и ещё больше расстроился...
И честных преподавателей.
Сидят в "ученых" и диссертационных советах и выбирают себе подобных докторов наук и профессоров?
Кто присудил арестованному ректору степень доктора наук и звание профессор?
Потребуются долгие годы для реабилитации.
Новейшая.
И все к ней причастны.
Не только ректор.