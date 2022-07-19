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Суд продлил арест Ильшату Гафурову до 25 октября

16:51, 19.07.2022 1
Суд продлил арест Ильшату Гафурову до 25 октября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Басманный суд Москвы во вторник продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову до 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Гафурова по делу, возбужденному по статье об убийстве по найму и предварительному сговору (ч. 2 cт. 105 УК РФ).

Ректора обвинили по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму. Его задержали в столице Татарстана из-за подозрений в причастности к преступлению, произошедшему в республике несколько лет назад.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 марта исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета был назначен Дмитрий Таюрский.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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