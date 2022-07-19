Суд продлил арест Ильшату Гафурову до 25 октября

Басманный суд Москвы во вторник продлил арест ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову до 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Гафурова по делу, возбужденному по статье об убийстве по найму и предварительному сговору (ч. 2 cт. 105 УК РФ).

Ректора обвинили по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму. Его задержали в столице Татарстана из-за подозрений в причастности к преступлению, произошедшему в республике несколько лет назад.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 марта исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета был назначен Дмитрий Таюрский.



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Маргарита Головатенко