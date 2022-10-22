В WADA считают, что РУСАДА следует обнародовать вердикт по делу фигуристки Валиевой

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложит Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) обнародовать вердикт по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой, поскольку дело уже стало достоянием общественности. Вердикт вынесет независимый дисциплинарный антидопинговый комитет, сообщил представитель пресс-службы WADA.



По его словам, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, орган по управлению результатами не обязан обнародовать подробности антидопингового дела до его завершения. В делах с несовершеннолетними обязательное раскрытие информации не требуется ни на каком этапе. «Для этого правила есть очень веские причины», — добавили в WADA.

— Однако, учитывая тот факт, что это дело уже стало достоянием общественности, WADA будет поощрять РУСАДА к надлежащему публичному раскрытию информации с учетом обстоятельств дела, — приводит ТАСС слова представителя.

Вчера в РУСАДА заявили, что не будут публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой.

— В целях защиты интересов спортсменки-фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными, — отмечается в сообщении.



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Маргарита Головатенко