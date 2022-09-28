Вердикт по делу Камилы Валиевой объявят в октябре

Фото: кадр видео youtube.com/c/Olympics

Вердикт дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объявят в октябре. Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

— Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Валиева по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) — защищенное лицо, поскольку на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

Логинова отметила, что решение по делу может быть обжаловано.

— Учитывая, что Валиева защищенное лицо, есть особые правила, не могу сказать, будет ли обнародование или нет, — пояснила глава РУСАДА.

На прошлой неделе американский журналист Дейв Ливз заявил, что образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки по фигурному катанию, уроженки Казани Камилы Валиевой, дал положительный результат.

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Татьяна Леухина