Пятая очередь реконструкции Горьковского шоссе обойдется бюджету в 5,4 миллиарда рублей

В рамках пятой очереди реконструкции Горьковского шоссе Главупрдорстрой Татарстана разместил тендер на 5,4 миллиарда рублей. Работы пройдут на самом Горьковском шоссе, а также на улицах Болотникова, Фрунзе, Залесной, на участке от Музыкальной до трассы М-7.

Завершить пятую очередь, согласно имеющимся документам, планируется до конца ноября 2024 года. Помимо самих дорожных работ, в смету также внесены высадка деревьев и кустарников, восстановление газонов.

Напомним, как выяснило «Реальное время», реконструкцией четвертой очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани займется компания, которая выиграла тендеры на аналогичные работы на первых трех очередях. Речь идет о местном ООО «Мосты и дороги».

Скриншот проектной документации

Стоимость первой очереди реконструкции Горьковского шоссе составляет 6,07 миллиарда рублей. Вторую очередь оценили в 5,55 миллиарда рублей, третью — в 5,077 миллиарда. Первый этап реконструкции планируют завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания.



Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. Подготовительные работы начались весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.

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Артем Гафаров