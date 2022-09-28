В Казани первый этап реконструкции Горьковского шоссе планируется завершить в конце 2023 года

В Казани первый этап реконструкции Горьковского шоссе планируется завершить в конце 2023 года. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Ожидается, что это существенно разгрузит движение на одной из главных магистралей города, где ежедневно образуются заторы.

Фото: kzn.ru

В текущем году планируется завершить строительство разворотной петли в поселке Залесном и вывести все инженерные коммуникации в зоне проведения строительных работ. Полностью завершить реконструкцию ожидается к 2025 году.

Сейчас ведется строительство пяти разворотных петель, в том числе трех подземных, возводится развязка на Горьковском кольце. Будут построены подземные и надземные переходы для пешеходов, поскольку для увеличения скорости уберут светофоры от М-7 до улицы Музыкальной, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.



На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что в Казани на третью очередь реконструкции Горьковского шоссе готовы направить еще 5,07 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

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Татьяна Леухина