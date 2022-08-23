Реконструкцией Горьковского шоссе в Казани займется компания «Мосты и дороги»

Реконструкцией Горьковского шоссе в Кировском районе Казани «Ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское Шоссе, ул. Залесная, участок от ул. Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» (вторая очередь)» займется местное ООО «Мосты и дороги». Компания выиграла тендер почти на 5,55 миллиарда рублей.



Получить контракт хотели две компании. Одна из них заявила начальную цену контракта, но казанское ООО «Мосты и дороги» предложило на 104 тысячи меньше и выиграло тендер.

ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в столице Татарстана в 2012 году. Уставный капитал — 16 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый гол оценивается в 30 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 1,1 миллиона, а чистые активы — 1,9 миллиона.

В этом году компания также получила контракт на реконструкцию ул. Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан стоимостью в 1,16 миллиарда рублей. В 2021-м она заключила четыре контракта, в том числе очистку крыши и водостоков, сбив сосулек и наледи с кровли зданий, уборке, погрузке и вывозу снега с прилегающей территории Центрального стадиона.

Напомним, работы необходимо завершить до 26 ноября 2024 года. По 2,5 миллиарда предусмотрено на 2022-й и 2023-й. Оставшиеся 546 миллионов вложат в проект в 2024 году. Непосредственно на самом Горьковском шоссе компании «Мосты и дороги» предстоит разобрать существующее автомобильное покрытие, провести земляные, планировочные и укрепительные работы, устройство монолитного быстротока, уложить новую дорожную одежду, отремонтировать существующую.

Проект планировки территории линейного объекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани, участок от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга» власти утвердили в июне. Площадь территории планируемого размещения превысила 879 тысяч кв. м, строительная длина — 11,3 тыс. метров.



Горьковского шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.

Согласно проекту, объект разделен на основное направление и транспортный узел Горьковское шоссе — ул. Фрунзе — ул. Болотникова — ул. Восстания. Он относится к категории магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.

Фото: мэрия Казани

Подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе в Казани стартовали этой весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.



Напомним, в июле власти Казани исключили из состава особо охраняемой природной территории местного значения 12 земельных участков городского леса «Лебяжье» общей площадью 209 681 кв. м. Они расположены в непосредственной близости к Горьковскому шоссе. Большинство пролегает вдоль дороги.

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Татьяна Демина