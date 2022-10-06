Реконструкцией первой очереди Горьковского шоссе в Казани займется компания «Мосты и дороги»

Как выяснило «Реальное время», казанское ООО «Мосты и дороги» выиграло еще один тендер на реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе города. Компания выполнит работы на первой очереди.

Контракт с ООО «Мосты и дороги» заключили на 6,07 миллиарда рублей. Компания, у которой в ходе тендера был всего один конкурент, предложила за свои услуги на 148,6 тысячи рублей меньше начальной цены, объявленной Главтатдортрансом.

Напомним, согласно первичным расчетам цены контракта, из 6 миллиардов рублей более 1 миллиарда — налог на добавленную стоимость (НДС). На непредвиденные затраты предусмотрено 74,76 миллиона рублей.

Напомним, ООО «Мосты и дороги» в этом году уже получило контракт на реконструкцию второй очереди Горьковского шоссе. Контракт заключили на 5,55 миллиарда рублей.

Как рассказали в мэрии Казани, первый этап реконструкции Горьковского шоссе планируется завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания.



Горьковского шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. Подготовительные работы стартовали весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.



Источник: документация к тендеру

На сегодняшний день ведется строительство пяти разворотных петель, в том числе трех подземных, возводится развязка на Горьковском шоссе. Там построят подземные и надземные переходы для пешеходов, для увеличения скорости движения по дороге уберут светофоры от М-7 до улицы Музыкальной.



ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в Казани в 2012 году. Уставный капитал — 16 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый год оценивается в 30 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 1,1 миллиона, а чистые активы — 1,9 миллиона.

В 2022 году компания также получила контракт на реконструкцию ул. Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан стоимостью в 1,16 миллиарда рублей. В 2021-м она заключила четыре контракта, в том числе по очистке крыши и водостоков, сбитию сосулек и наледи с кровли зданий, уборке, погрузке и вывозу снега с прилегающей территории Центрального стадиона.



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Татьяна Демина