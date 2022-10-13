Реконструкцией третьей очереди Горьковского шоссе в Казани займется компания «Мосты и дороги»

Реконструкцией третьей очереди Горьковского шоссе в Кировском районе Казани займется местное ООО «Мосты и дороги». Компания в этом году уже выиграла тендеры на аналогичные работы первой и второй очереди.

Начальная цена контракта составляла 5,077 миллиарда рублей. На право заключить контракт претендовали два участника. ООО «Мосты и дороги» предложило за свои услуги на 138 тысяч меньше конкурента, который заявил начальную цену.

Согласно проекту контракта, речь идет об ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесной, участке от ул. Музыкальной до трассы М-7 «Волга». На 2022 год предусмотрено почти 32,88 миллиона рублей. Финансирование на 2023-й определено в размере 2,6 миллиарда. Чуть меньше — 2,44 миллиарда рублей — выделяется на 2024-й.

Напомним, стоимость первой очереди реконструкции Горьковского шоссе составляет 6,07 миллиарда рублей. Стоимость работ на второй очереди оценили в 5,55 миллиарда рублей. На четвертую очередь планируют направить более 4,9 миллиарда рублей, ведется поиск подрядчика.



скриншот документации

Первый этап реконструкции Горьковского шоссе намерены завершить в конце следующего года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания.



Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра. Подготовительные работы начались весной. Проектом предусмотрено обустройство разворотных петель и пешеходных переходов.

ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в Казани в 2012 году. Уставный капитал — 16 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый год оценивается в 30 миллионов рублей, чистая прибыль — почти 1,1 миллиона, а чистые активы — 1,9 миллиона.

В 2022 году компания также получила контракт на реконструкцию ул. Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан стоимостью в 1,16 миллиарда рублей. В 2021-м она заключила четыре контракта, в том числе по очистке крыши и водостоков, сбитию сосулек и наледи с кровли зданий, уборке, погрузке и вывозу снега с прилегающей территории Центрального стадиона.





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Татьяна Демина