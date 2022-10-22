В Казани на улице Островского, где в 2020 году автобус сбил девушку, заработал светофор

В Казани на улице Островского, где в ноябре 2020 года автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку, включили светофор. Его установили в феврале этого года, однако на протяжении нескольких месяцев он был в нерабочем состоянии.

Смертельное ДТП на улице Островского произошло вечером 24 ноября 2020 года — девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, но водитель автобуса не заметил ее и сбил, протащив несколько метров. От полученных травм она умерла на месте.

Известно, что 23-летняя девушка, которая погибла в результате ДТП с маршрутным автобусом в Казани, — дочь лидера организованной преступной группировки «Мебелька» Ильдара Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru

В июле 2021-го Вахитовский районный суд Казани приговорил водителя автобуса к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 6 месяцев. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сам водитель свою вину признал.



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Маргарита Головатенко