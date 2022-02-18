В Казани на ул. Островского, где в ноябре 2020 года автобус сбил девушку, установили светофор

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на улице Островского, где в ноябре 2020 года автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку, установили светофор. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец, уточнив, что новый светофор пока не работает.

Напомним, смертельное ДТП на улице Островского произошло вечером 24 ноября 2020 года — девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, но водитель автобуса не заметил ее и сбил, протащив несколько метров. От полученных травм она умерла на месте.

В июле 2021-го Вахитовский районный суд Казани приговорил водителя автобуса, который сбил девушку, к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 6 месяцев. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сам водитель свою вину признал.

