Водителя автобуса, сбившего девушку в центре Казани в ноябре 2020 года, приговорили к условному сроку

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор водителю автобуса, который 24 ноября прошлого года вечером насмерть сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Островского. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 6 месяцев, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда Казани.

Напомним, в ноябре 2020 года в центре Казани 21-летний водитель автобуса МАЗ Азат Вафин выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм она умерла на месте.

Обвинительное заключение в марте 2021 года утвердила прокуратура Татарстана. Водитель свою вину признал.

Татьяна Демина