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В центре Казани автобус насмерть сбил девушку

06:52, 25.11.2020 5
В центре Казани автобус насмерть сбил девушку
Фото: kzn.ru

В Казани на улице Островского автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку.

Она шла по пешеходному переходу. Водитель ее не заметил и сбил, протащив несколько метров, сообщает «Вызов 112» на ТНВ.

Ранее в Казани столкнулись два автобуса. Никто из пассажиров и экипажа автобусов в момент аварии не пострадал.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:02
    Водитель не заметил ?У него права есть ?
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  • Анонимно 07:56
    Почему в советское время всем вдалбливали, когда переходишь дорогу УБЕДИСЬ! Что тебя пропускают. Сейчас поколение Д! Совсем не смотрят по сторонам, прут напролом. Думают они вечные. Хм.
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  • Анонимно 08:14
    Такая молодая. Жаль девушку. А еще жаль, что с детства родители не вдолбили, что даже если ты идешь по зебре-убедись, что опасности НЕТ!!!
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  • Анонимно 09:07
    дети смотрят на светофор. загорается пешеходный. идут в капюшонах, уткнувшись в смартфоны.
    люди. не появляется никакая стена между вами и машинами. в правилах-переходить ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ В БЕЗОПАСНОМ ПЕРЕХОДЕ. за рулем люди. уставшие, невнимательные, тоже смотрящие в телефон (это вообще проблема сейчас, по южке плетутся в среднем ряду уткнувшись в вацап). безотносительно к статье-берегите себя. Выбирайте между "я прав" и "я хочу быть счастлив". не нужно переть напролом, думая что "вот он меня сейчас заденет, приедет ГИБДД и его расстреляет из табельного". НЕТ. вы ляжете в могилу/останетесь инвалидом/полежите полгода в больнице. в это время виновник будет решать и договариваться. или окажется беременной и получит отсрочку до исполнения 14 лет ребенку или уедет в поселение на пару лет и выйдет по УДО через 1,5 или вообще окажется что светофор горел не тот и не там, чему есть 50 свидетелей. берегите себя и детей, вдалбливайте им что нужно смотреть во все стороны, дорога это место повышенной опасности.
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  • Анонимно 09:10
    я ехал по Дубравной-еле заметил девушку, вся в черном, в капюшоне натянутом до бровей, не смотрящей по сторонам и болтающей по телефону. так вот она тащила за собой салазки с ребенком на мигающий зеленый. я не знаю что это за поколение, видимо всему хотят научиться на своих ошибках. Люди, поймите-проще на минуту проявить внимание, оглядеться, понять что тебя пропускают, что не несется бухой чинуша, чем рвать потом волосы во всех местах. жизнь это не игра, все в первый и сразу в последний раз.
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