В центре Казани автобус насмерть сбил девушку

В Казани на улице Островского автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку.

Она шла по пешеходному переходу. Водитель ее не заметил и сбил, протащив несколько метров, сообщает «Вызов 112» на ТНВ.

Ранее в Казани столкнулись два автобуса. Никто из пассажиров и экипажа автобусов в момент аварии не пострадал.

