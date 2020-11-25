В центре Казани автобус насмерть сбил девушку
В Казани на улице Островского автобус насмерть сбил 23-летнюю девушку.
Она шла по пешеходному переходу. Водитель ее не заметил и сбил, протащив несколько метров, сообщает «Вызов 112» на ТНВ.
Ранее в Казани столкнулись два автобуса. Никто из пассажиров и экипажа автобусов в момент аварии не пострадал.
комментарии
люди. не появляется никакая стена между вами и машинами. в правилах-переходить ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ В БЕЗОПАСНОМ ПЕРЕХОДЕ. за рулем люди. уставшие, невнимательные, тоже смотрящие в телефон (это вообще проблема сейчас, по южке плетутся в среднем ряду уткнувшись в вацап). безотносительно к статье-берегите себя. Выбирайте между "я прав" и "я хочу быть счастлив". не нужно переть напролом, думая что "вот он меня сейчас заденет, приедет ГИБДД и его расстреляет из табельного". НЕТ. вы ляжете в могилу/останетесь инвалидом/полежите полгода в больнице. в это время виновник будет решать и договариваться. или окажется беременной и получит отсрочку до исполнения 14 лет ребенку или уедет в поселение на пару лет и выйдет по УДО через 1,5 или вообще окажется что светофор горел не тот и не там, чему есть 50 свидетелей. берегите себя и детей, вдалбливайте им что нужно смотреть во все стороны, дорога это место повышенной опасности.