Байден сообщил о намерении вновь участвовать в президентских выборах

Президент США Джо Байден заявил о намерении принять участие в выборах на должность главы государства в 2024 году, сообщает ТАСС.



— Я не принял официального решения, но это мое намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение, — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

— Моя супруга считает, что мы делаем что-то очень важное и я не должен от этого отказываться, — добавил Байден в ответ на вопрос о том, как относится к его потенциальному участию в следующих выборах первая леди США Джилл Байден.

Байден ранее утверждал, что он намерен участвовать в выборах, но окончательное решение он еще не принял и собирается сделать это в будущем году.

В июне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла озвученную в The New York Times версию о том, что возраст Джо Байдена может стать «серьезной проблемой» для его переизбрания — на тот момент ему будет 81 год.

Демократическая партия США выступала против того, чтобы Джо Байден выдвигался на новый срок. По данным The New York Times, десятки разочарованных чиновников-демократов, членов Конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.

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Маргарита Головатенко