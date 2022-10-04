Белый дом подтвердил намерение Байдена переизбираться в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году, это подтвердили в Белом доме.



— Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться, — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден ранее утверждал, что он намерен участвовать в выборах, но окончательное решение он еще не принял и собирается сделать это в будущем году, сообщает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В июне Карин Жан-Пьер опровергла озвученную в The New York Times версию о том, что возраст Джо Байдена может стать «серьезной проблемой» для его переизбрания — на тот момент ему будет 81 год.

Демократическая партия США выступала против того, чтобы Джо Байден выдвигался на новый срок. По данным The New York Times, десятки разочарованных чиновников-демократов, членов Конгресса США и избирателей выразили сомнения в способности президента спасти свою пошатнувшуюся партию и дать бой республиканцам.

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Маргарита Головатенко