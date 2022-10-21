В Госдуме сообщили, что около 10 тысяч мобилизованных граждан вернулись домой

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Около 10 тысяч мобилизованных по России вернули домой по разным причинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он уточнил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.

— Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Указа или заявления президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране пока нет. Об этом в начале недели сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отмечает, что процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с заданием, уже исчерпан и остановлен.



В понедельник власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Всего о выполнении плана Минобороны сообщили уже больше 40 из 85 участвующих в этой работе регионов.

14 октября Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



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Максим Кокунин