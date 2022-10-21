В Госдуме сообщили, что около 10 тысяч мобилизованных граждан вернулись домой
Около 10 тысяч мобилизованных по России вернули домой по разным причинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
Он уточнил, что в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство.
— Безусловно, если такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать, — сказал он.
Указа или заявления президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране пока нет. Об этом в начале недели сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отмечает, что процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с заданием, уже исчерпан и остановлен.
В понедельник власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Всего о выполнении плана Минобороны сообщили уже больше 40 из 85 участвующих в этой работе регионов.
14 октября Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
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