Кремль: указа Путина о завершении частичной мобилизации в России пока нет
Указа или заявления президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране пока нет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он отмечает, что процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с заданием, уже исчерпан и остановлен.
Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тыс. человек, поскольку именно такое число закреплено в указе Путина, отметил Песков.
Вчера власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Всего о выполнении плана Минобороны сообщили уже больше 40 из 85 участвующих в этой работе регионов.
14 октября Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.
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