Кремль: указа Путина о завершении частичной мобилизации в России пока нет

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Указа или заявления президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране пока нет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Он отмечает, что процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с заданием, уже исчерпан и остановлен.

Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тыс. человек, поскольку именно такое число закреплено в указе Путина, отметил Песков.

Вчера власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Всего о выполнении плана Минобороны сообщили уже больше 40 из 85 участвующих в этой работе регионов.

14 октября Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.

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